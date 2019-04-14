По меньшей мере 25 боевиков радикального движения "Талибан", включая четырех иностранных граждан, были ликвидированы в результате столкновений в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на данные военных.

"Столкновения произошли в ночь на воскресенье в районе Джурм, - указал источник. - В ходе столкновений были убиты 25 боевиков "Талибан", в том числе четыре иностранца, еще 11 получили ранения".

Информации о гражданстве иностранных боевиков не приводится, сведений о пострадавших или жертвах среди сотрудников сил безопасности или мирных жителей не поступало.

В пятницу радикальное движение "Талибан" объявило о начале "ежегодного весеннего наступления в Афганистане". Заявление было опубликовано в преддверии второй межафганской конференции по поиску путей мирного урегулирования. Как ожидается, в ней примут участие как представители правительства Афганистана, так и талибов. Как сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, конференция пройдет в Дохе с 14 по 15 апреля.