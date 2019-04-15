В США отменили сотни авиарейсов - ПРИЧИНА
Сотни авиарейсов отменены в двух аэропортах Чикаго в связи со снежной бурей, разразившейся в этой части штата Иллинойс.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на ТАСС oб этом сообщила администрация воздушной гавани.
Наиболее критическая ситуация сложилась в международном аэропорту О'Хара. "Весенняя метель вызвала задержки в среднем на 46 минут в О'Хара, число отмен (рейсов) достигает 555. Команды, предназначенные для уборки снега и устранения наледи, работают, однако следует проверять статус рейса в авиакомпании", - говорится на странице аэропорта в Twitter. Его администрация рекомендовала пассажирам пользоваться поездами, но не обращаться к услугам такси, чтобы не застрять по пути в аэропорт.
В воздушной гавани Мидуэй отменено 25 рейсов.
Согласно данным Национальной метеорологической службы США, температура воздуха в Чикаго составляет ноль градусов и постепенно повышается до одного-двух градусов тепла. Идет интенсивный снег с дождем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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