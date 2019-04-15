Страшное ДТП в России, пятеро детей госпитализированы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
08:53
Пятеро из 40 школьников, которые находились в попавшем в ДТП под Тулой экскурсионном автобусе, были направлены на обследование в Тульскую детскую областную клиническую больницу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.
ЧП с автобусом, где находились 40 детей из школы в Орле и пятеро сопровождающих, произошло в воскресенье вечером. На трассе "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" машина съехала в кювет и опрокинулась.
Пятеро детей, как сообщили в пресс-службе правительства региона, были отправлены в Тульскую детскую областную клиническую больницу для дополнительного обследования. Серьезных угроз жизни и здоровью детей нет.
Оставшихся разместили в тульской гостинице; в Орел их отправят в понедельник, передает ТАСС.
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