Момент столкновения самолета и вертолета в Непале попал на камеры - ВИДЕО
15 апреля 2019 09:37 232
В Непале столкнулись легкомоторный самолет и вертолет. В результате погибли три человека, еще четверо пострадали, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщают местные СМИ, самолет марки Twin Otter при взлете влетел в вертолет, стоящий на земле в непальском аэропорту имени Тенцинга и Хиллари, пишет новостной портал "Найн-Ньюс".
Погиб пилот и двое полицейских, находившиеся неподалеку.
На борту самолета, летевшего в Катманду, было четыре пассажира и стюардесса. Они не пострадали.
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