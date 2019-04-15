В Непале столкнулись легкомоторный самолет и вертолет. В результате погибли три человека, еще четверо пострадали, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщают местные СМИ, самолет марки Twin Otter при взлете влетел в вертолет, стоящий на земле в непальском аэропорту имени Тенцинга и Хиллари, пишет новостной портал "Найн-Ньюс".

Погиб пилот и двое полицейских, находившиеся неподалеку.

На борту самолета, летевшего в Катманду, было четыре пассажира и стюардесса. Они не пострадали.

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