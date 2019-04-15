В Редмонде (штат Вашингтон) ребенок случайно выпал из окна квартиры на шестом этаже и остался жив. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал KIRO.

Инцидент произошел 10 апреля. Как сообщили в полиции, мальчик возрастом год и восемь месяцев был в спальне один, а его мать находилась в соседней комнате. Она проветривала помещение, и окно было открыто.

Ребенок упал на припаркованный у дома автомобиль и получил серьезные травмы. Врачи успели оказать мальчику необходимую помощь, он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Владелец машины заметил, что малышу и его семье "очень повезло", поскольку в тот день он решил доехать до работы на мотоцикле.