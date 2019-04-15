В Австралии "эпидемия" - заразились тысячи человек.

В предверии премьеры первой серии последнего сезона "Игры Престолов" владельцы компаний и начальники по всей Австралии получили звонки от своих сотрудников, что те заболели и не смогут сегодня выйти на работу, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.





Всем хотелось посмотреть эпизод, но трансляция намечалась на раннее утро и никто не хотел пропустить это историческое событие. Люди не ложились спать и потом не смогли бы работать.

По данным HBO, первую серию в Австралии посмотрят приблизительно 500 тысяч человек.

Напомним, что "Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Р. Р. Мартина. Снимается под руководством Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса для кабельного телеканала HBO. Съёмки ведутся в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года; на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. Показ финального сезона сериала начнется 14 апреля 2019 года.

Действие "Игры престолов" происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий. Основных сюжетных арок три: первая посвящена борьбе нескольких влиятельных домов за Железный Трон Семи Королевств либо за независимость от него; вторая - потомку свергнутой династии правителей, принцессе-изгнаннице, планирующей вернуть престол; третья - древнему братству, охраняющему государство от угроз с севера.