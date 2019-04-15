Взрыв в жилом здании в Париже: Эвакуированы десятки человек
15 апреля 2019 10:48 178
Сильный взрыв произошел в ночь на понедельник в пятиэтажном жилом здании, расположенном в 18-м округе Парижа (северная часть столицы). Как сообщил телеканал BFMTV, пожарно-спасательной службе пришлось в срочном порядке эвакуировать из этого квартала более семи десятков человек. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Взрыв произошел в одной из квартир второго этажа у которой рухнула внешняя стена. Три соседних квартиры также были частично разрушены. В настоящее время существует опасность обрушения здания. По предварительной версии, инцидент был вызван взрывом газа.
По сведения газеты La Parisien, в результате происшествия пострадало не менее двух человек. Одна из пострадавших - женщина, получившая ожоги 20% поверхности тела.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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