Президент Израиля начал консультации о кандидатуре премьера
Президент Израиля Реувен Ривлин начал консультации с прошедшими в Кнессет партиями для определения кандидатуры следующего премьер-министра. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Единственным претендентом выступает действующий глава правительства Биньямин Нетаньяху, который уже ведет неформальные переговоры о создании очередной право-религиозной коалиции.
Двухдневную серию встреч Ривлин начал с партии Нетаньяху "Ликуд", которая победила на парламентских выборах в прошлый вторник, набрав 36 из 120 мандатов в Кнессете.
Все 11 партий, преодолевших электоральный барьер, будут по очереди сообщать президенту, кого они рекомендуют в премьер-министры. По итогам консультаций глава государства выберет депутата с самыми высокими шансами заручиться поддержкой парламентского большинства и поручит ему сформировать правительство.
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