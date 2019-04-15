Мужчина вырвал столб из земли и пошел крушить авто у дома - ВИДЕО
15 апреля 2019 11:35 19
В Новокузнецке мужчина устроил дебош во дворе дома. Он вырвал из земли столб и набросился с ним на припаркованные авто, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает портал "Комсомольская правда", пострадали несколько автомобилей.
Владельцы авто увидели происходящее из окон дома и выбежали на улицу. Мужчина бросил столб и поспешил скрыться. Однако его все же удалось скрутить и передать правоохранителям.
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