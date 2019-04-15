В Новокузнецке мужчина устроил дебош во дворе дома. Он вырвал из земли столб и набросился с ним на припаркованные авто, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает портал "Комсомольская правда", пострадали несколько автомобилей.

Владельцы авто увидели происходящее из окон дома и выбежали на улицу. Мужчина бросил столб и поспешил скрыться. Однако его все же удалось скрутить и передать правоохранителям.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

