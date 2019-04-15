Испанское издание Elpais опубликовало видео жизни Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора с камер наблюдения. На кадрах видно, как основатель WikiLeaks по небольшой комнате катается полуодетым на скейтборде и общается с гостями, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Оказалось, что Ассанж всегда опасался слежки за ним, однако в посольстве была отдельная комната с мониторами и видеорегистраторами, а все помещения оборудованы камерами.

Ранее британский журналист Вон Смит, который является другом Ассанжа, рассказал "Звезде" о его поведении в последние дни до ареста, который состоялся в четверг, 11 апреля.

Журналист заявил, что Ассанж чувствовал, что его арестуют, и выглядело это "позорно".

Напомним, Джулиан Ассанж на протяжении семи лет укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Преследования Ассанжа начались после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы разоблачительные материалы о секретных операциях Пентагона в Ираке и Афганистане.

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