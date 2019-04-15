Житель Вашингтона (США), оказавшийся на станции метро, чуть было не погиб - слепой мужчина подошёл так близко к краю платформы, что оступился и упал, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

К счастью, трагедии не случилось, ведь на помощь незнакомцу бросились другие пассажиры.

Действуя сообща, люди быстро сумели втащить мужчину обратно на платформу, и он оказался в безопасности - причём всего лишь за несколько секунд до того, как на станцию прибыл поезд.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

