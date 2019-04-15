Слепой мужчина упал на рельсы, но был спасён неравнодушными пассажирами метро - ВИДЕО
15 апреля 2019 13:59 181
Житель Вашингтона (США), оказавшийся на станции метро, чуть было не погиб - слепой мужчина подошёл так близко к краю платформы, что оступился и упал, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
К счастью, трагедии не случилось, ведь на помощь незнакомцу бросились другие пассажиры.
Действуя сообща, люди быстро сумели втащить мужчину обратно на платформу, и он оказался в безопасности - причём всего лишь за несколько секунд до того, как на станцию прибыл поезд.
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