Момент "бегства" грузовика, припаркованного на уклоне дороги в городском округе Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР), попал в объектив видеокамеры, установленной на АЗС.

Грузовик, съехав с уклона дороги, медленно направлялся в сторону заправки с магазином. Водитель увидел своё "сбежавшее" транспортное средство и бросился ему наперерез.

Мужчина пытался остановить грузовик и предотвратить повреждение магазина.

В итоге, в ходе неравного противостояния, водитель упал под своё неуправляемое транспортное средство, которое чудом не наехало на него и, сбив ограждение, остановилось возле торгового заведения, как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По сообщениям СМИ, виновник происшествия отделался незначительной травмой руки.

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