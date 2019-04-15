Автор этого видеоролика, сделанного в пустыне Чиуауа (Нью-Мексико, США), утверждает, что у него вообще не было намерения снимать нечто таинственное.

Более того, незнакомец уверяет, что на песке ничего не было - лишь позже, посмотрев отснятый материал, он заметил жуткую тёмную фигуру, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Собственно, существо это лишь условно может называться инопланетянином, так как ни у автора, ни у многих зрителей вообще нет представления о том, что же именно сидело в пустыне, так что загадка эта до сих пор остаётся загадкой.

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