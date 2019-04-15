Алан Прайс умер более двух лет назад, но члены его семьи и особенно внук Джейсон Гриффитс уверены, что дедушка не переселился в мир иной и по каким-то причинам остался в собственной квартире, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Не так давно Джейсон отправился навестить дядю, который теперь занимает дедушкину квартиру. Подходя к дому, житель Великобритании заметил в окне кухни нечто необычное и сделал фото. Разглядывая снимок, он всё больше уверяется в том, что запечатлел призрачное лицо, причём оно принадлежит его престарелому усопшему родственнику.

Джейсон давно уже интересуется паранормальными явлениями, и в исследованиях ему помогает друг Стивен Ричардс. Приятели вновь отправились в квартиру и уверяют, что почувствовали таинственное присутствие, как будто кто-то невидимый находился рядом с ними. Это настолько заинтересовало мужчин, что они хотят провести в помещении тщательное исследование и, если получится, выйти с призраком на контакт.

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