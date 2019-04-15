Посетитель торгового центра, который расположен в американском Миннеаполисе, сбросил с третьего этажа парковки чужого малыша. По информации издания Mirror, мать пятилетнего мальчика начала кричать от ужаса. Ребенок упал и лежал неподвижно.

Прибывшие к месту инцидента медики заключили, что ребенок жив, но получил тяжелые травмы. Он был незамедлительно доставлен в больницу. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать 24-летнего подозреваемого, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Стражи порядка продолжают расследование дела, чтобы установить мотивы преступника. Представители торгового центра выразили готовность оказать полиции полное содействие в расследовании.

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