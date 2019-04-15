Легендарного российского певца и музыканта Бориса Гребенщикова и рок-группу "Аквариум" прогнали в Грузии от церкви.

Инцидент, который произошел в субботу на территории монастыря Джвари (храм Святого Креста VI века) близ Тбилиси, взорвал соцсети, как передает Day.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

Российские музыканты, прибывшие в Грузию в рамках гастрольного тура, посетив древнейший христианский памятник культуры и налюбовавшись легендарными видами, описанными Лермонтовым в "Мцыри", устроили неподалеку от монастыря "уличный концерт".

Выступление было прервано духовным лицом, который в грубой форме и к неудовольствию собравшихся, потребовал прекратить играть: "Прекратите... что за концерты проводишь во дворе церкви, что за дискотеки. Забери знаменитость куда хочешь..."

Музыканты без слов прекратили играть, но инцидент стал топовой темой соцсетей и разделил пользователей два лагеря.

Некоторые осуждают служителя церкви, называют его "темным" и считают, что он постоянно сует нос не в свое дело.

"Он вечно на все орет, и всем все запрещает, а главное, на него никто не обращает внимание... прислужник, который решил стать самоваром! БГ спасибо вам за вашу музыку. С любовью из Тбилиси!", - пишет вероника цхварадзе.

"Этот поп запретил бы собак в том районе убивать, больше пользы было бы от него", - пишет Maka N Gikashvili.

"А кто запретил песню во дворе церкви? Всевышний", - пишет შო რე.

"Опять наши ряженые недовольны. Видимо тем что выступление бесплатное. Занесли бы, проблем бы не было", - пишет Zurab Chitaya.

"Это даже не темнота, это полный мрак!" - пишет Леван Топуридзе на своей странице в соцсети Facebook.

Другие поддерживают служителя церкви, хотя критикуют грубые действия.

"Ребята, вам не кто не мешал, когда вы пели на улице у Габриадзе, надо знать культуру и обычаи. Если придете на территорию Даниловской церкви в Москве и точно так будете петь, вас загребут в полицию. Просто идет велики пост! Это святое место..." - пишет Chiro Gambardela.

"И во время поста!!!! Я не религиозна, но правила надо уважать! Кстати вчера был день поминальный всех усопших!!" - пишет Яна Элиашвили.

"Справедливости ради надо сказать, любого грузинского барда тоже прогнали бы с территории храма, если бы он решил там вдруг запеть. Тем более, со своей группой. Тем более, во время богослужения", - пишет Elena Ginn.

"Если вы священник и проповедуете во имя Христа, ведь можете вежливо обратиться к людям?" - пишет Edmond Dantès.

Среди пользователей есть и такие, которые как всегда шутят или просто благодарны, а также видят в произошедшем прекрасный материал для будущего блокбастера.

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