Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что компании Boeing стоит устранить все неисправности в своих самолетах модели 737 MAX и переименовать всю серию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на американские СМИ, президент США на своей странице в Twitter написал: "Если бы я был компанией Boeing, я бы исправил Boeing 737 MAX, добавил бы дополнительные функции и провел бы ребрендинг самолета под новым именем. Ни один продукт не пострадал так, как этот. Но все же, что я могу об этом знать?", передает Day.Az.

13 марта Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.