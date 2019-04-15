В Сингапуре Управление гражданской авиации (CAAS) объявило о том, что планирует в 2019 году начать тестирование воздушного такси.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, отмечается, что такси будет выглядеть как небольшой летательный аппарат размером с автомобиль. Воздушный транспорт сможет подниматься над пробками и совершать поездки со скоростью свыше 160 километров в час, преодолевая расстояние в 30 километров, передает Day.Az.

Взлёт и посадка будут производиться в вертикальном положении. Управление осуществляется дистанционно или полностью автономно.