В Сингапуре протестируют воздушное такси
15 апреля 2019 19:25 219
В Сингапуре Управление гражданской авиации (CAAS) объявило о том, что планирует в 2019 году начать тестирование воздушного такси.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, отмечается, что такси будет выглядеть как небольшой летательный аппарат размером с автомобиль. Воздушный транспорт сможет подниматься над пробками и совершать поездки со скоростью свыше 160 километров в час, преодолевая расстояние в 30 километров, передает Day.Az.
Взлёт и посадка будут производиться в вертикальном положении. Управление осуществляется дистанционно или полностью автономно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!