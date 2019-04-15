В Анкаре предостерегли США от исключения Турции из проекта F-35
15 апреля 2019 20:22 190
Исключение Турции из международного проекта по созданию истребителя пятого поколения F-35 в долгосрочной перспективе затронет интересы США, заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Исключение Турции из программы F-35 будет наказанием не для Турции, но для всего проекта", - заявил Калын, выступая на ежегодной конференции по американо-турецким отношениям в Вашингтоне.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать российские комплексы С-400.
В Вашингтоне заявили, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО и пригрозили санкциями.
Также в США не раз говорили, что продажу Турции новейших самолетов F-35 могут задержать или отменить.
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