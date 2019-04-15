Исключение Турции из международного проекта по созданию истребителя пятого поколения F-35 в долгосрочной перспективе затронет интересы США, заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Исключение Турции из программы F-35 будет наказанием не для Турции, но для всего проекта", - заявил Калын, выступая на ежегодной конференции по американо-турецким отношениям в Вашингтоне. Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать российские комплексы С-400. В Вашингтоне заявили, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО и пригрозили санкциями. Также в США не раз говорили, что продажу Турции новейших самолетов F-35 могут задержать или отменить.