Макрон бросил все дела из-за пожара в соборе Парижской Богоматери
15 апреля 2019 22:17 84
Телевизионное обращение президента Франции Эммануэля Макрона по итогам национальных дебатов отложено из-за пожара в соборе Парижской Богоматери. ОБ этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал BFMTV .
Обращение французского лидера должно было начаться в 22.00 (Баку).
Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел около 20.50. Как сообщает корреспондент РИА Новости, шпиль Собора Парижской богоматери обрушился.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!