Телевизионное обращение президента Франции Эммануэля Макрона по итогам национальных дебатов отложено из-за пожара в соборе Парижской Богоматери. ОБ этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал BFMTV .

Обращение французского лидера должно было начаться в 22.00 (Баку).

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел около 20.50. Как сообщает корреспондент РИА Новости, шпиль Собора Парижской богоматери обрушился.