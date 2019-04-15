15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел пожар. На месте происшествия работают несколько сотен пожарных, для тушения используют мощные водометы. Прокуратура Парижа начала расследование пожара.





Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС на место ЧП прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп.



По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.







Представители собора заявили, что огонь не затронул священные предметы. В соборе находится реликвия, почитаемая как терновый венец Христа

"Горит все", - сказал о распространении огня представитель собора Андре Фино. Он уточнил, что огонь повредил перекрытия "XIX и XIII веков".





По его словам, "все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает".





В толпе парижан, которые наблюдают за пожаром с острова Сен-Луи, верующие читают молитвы.





В 1239 году в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. С тех пор собор, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, становился местом самых важных церемоний. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944 году был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.