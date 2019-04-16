Очевидец рассказал, как падал шпиль Нотр-Дама
16 апреля 2019 00:00 289
Шпиль собора Парижской богоматери рухнул полностью, заявил РИА Новости очевидец Седрик, который оказался на месте событий сразу после того, как пламя охватило собор, передает Day.Az.
"Шпиль упал дважды... Сначала упала одна его часть, а затем на нее упала другая", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее остров Сите блокирован. "Никого из прохожих там нет", - отметил очевидец.
Пожар произошел в соборе Нотр-Дам в понедельник вечером около 19.00 (21.00 Баку).
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