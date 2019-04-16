Премьер Испании назвал пожар в Нотр-Даме катастрофой для всей Европы
16 апреля 2019 00:14 251
Премьер Испании Педро Санчес назвал пожар в Соборе Парижской богоматери катастрофой для всей Европы.
"Пожар в Нотр-Даме - это катастрофа для Франции. И для Испании, и для Европы. Пламя сносит 850 лет истории, архитектуры, живописи, скульптуры.
Будет сложно это забыть. Франция может рассчитывать на нас для восстановления величия своего наследия", - написал глава правительства в Twitter.
Санчес также назвал Нотр-Дам "одним из самых красивых соборов мира". "Это грустная новость для нашего всемирного культурного наследия", - добавил испанский премьер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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