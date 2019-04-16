Собор Парижской богоматери, скорее всего, загорелся из-за халатного отношения со стороны строителей, считает заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн.



"По первому впечатлению, это обычное разгильдяйство. Загорелись леса, шпиль, у него деревянное основание. Такому пожару не сможет противостоять даже огнепропитка, это катастрофа. Это на пару лет реставрации. Это или недоглядка, или разгильдяйство, не теракт, обычная история со строителями", - сказал Гофштейн РИА Новости, передает Day.Az.

Крупный пожар в Соборе Парижской богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Мобилизованы около 400 пожарных.