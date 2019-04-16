Эксперт назвал возможную причину пожара в Нотр-Даме
16 апреля 2019 00:23 317
Собор Парижской богоматери, скорее всего, загорелся из-за халатного отношения со стороны строителей, считает заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн.
"По первому впечатлению, это обычное разгильдяйство. Загорелись леса, шпиль, у него деревянное основание. Такому пожару не сможет противостоять даже огнепропитка, это катастрофа. Это на пару лет реставрации. Это или недоглядка, или разгильдяйство, не теракт, обычная история со строителями", - сказал Гофштейн РИА Новости, передает Day.Az.
Крупный пожар в Соборе Парижской богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Мобилизованы около 400 пожарных.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
00:46 233
Колокол Нотр-Дама может сорваться
15 апреля 23:52
Последние подробности пожара в Нотр-Дам де Пари - ФОТО
15 апреля 23:47
В Баку пройдет III фестиваль IMAGINE - ФОТО
15 апреля 23:43
Начались тестовые поставки газа через TANAP
15 апреля 23:41
Азербайджан и ЕС готовят многомиллионный проект
15 апреля 23:36
Вырос объем грузоперевозок через Бакинский порт
15 апреля 23:31
ЮНЕСКО внимательно следит за ситуацией с пожаром в Нотр-Дам
-
15 Апр. 07:19 8 797
-
00:28 6 561
-
15 Апр. 17:39 5 998
-
15 Апр. 12:18 5 845
-
15 Апр. 07:39 4 437