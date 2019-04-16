Восстановление собора Парижской Богоматери после пожара займёт по меньшей мере десять лет, сообщил в понедельник журналистам представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости



"В прошлом году мы начали программу реставрации, рассчитанную на десять лет. С учетом разрушений, которые были сегодня, восстановление займёт на мой взгляд не меньше 10 лет с удвоенными усилиями", - сказал он.



Кроме того, по его словам, колокол Нотр-Дама может сорваться, если не остановить распространение огня.



"Внутри башни конструкции из дерева, на которых установлен колокол. Огонь был огромный. Если огонь будет развиваться дальше, если его не локализуют, колокол может обрушиться. Но лучше это могут прокомментировать пожарные", - сказал Пико.

