Реставрация собора Парижской богоматери будет возможна, если уцелеет фасад и основные стены, но даже в этом случае при самых оптимистичных прогнозах она займет десятилетия, сообщил в понедельник историк средневекового искусства, академик Российской академии художеств Алексей Лидов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости



Крупнейший пожар в соборе Парижской богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция.



На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение пожара.

"Главное, что стало вполне очевидно, - сегодня случилась трагедия мирового масштаба, я бы сказал, трагедия мировой культуры, которая ясно дала нам всем понять, что нет своих и чужих великих памятников, а есть наше общее человеческое достояние. Сейчас одно из главных явлений в этом общечеловеческом достоянии, можно сказать, погибает на наших глазах", - сказал Лидов.



Эксперт подчеркнул, что реставрация будет возможна в случае, если уцелеет фасад и основные стены, и, безусловно, она замет много времени.



"Будем надеяться, что она закончится еще при нашей жизни. Это очень долгая и трудоемкая история. Как мы знаем, реставрация обычно занимает гораздо больше времени, чем само строительство", - сказал Лидов.

Если же рухнут и стены, то, по словам эксперта, придется признать, что памятник потерян, и это будет такой же новодел, которым является полностью уничтоженный в 30-е годы Храм Христа Спасителя в Москве.



"Надеюсь, что этого не произойдет, и все-таки мы получим отреставрированный выдающийся памятник. Но при самых оптимистичных прогнозах речь идет о десятилетиях. То есть увидеть собор Парижской богоматери в той красоте, в которой многим из нас удалось его увидеть, мы или наши дети и внуки смогут только через несколько десятилетий", - резюмировал эксперт.



Лидов отметил, что пожар начался на крыше, где в это время произошла реставрация шпиля собора - шпиль поздний, тоже уже результат реконструкции собора, которая была произведена в 19-м веке, но и он нуждался в обновлении и укреплении. "Вокруг него стояли леса, на них и начался пожар, скорее всего, по чьей-то преступной халатности. Расследование только началось, и окончательные выводы делать рано, но, по крайне мере, как кажется сейчас, это не теракт", - полагает историк.

Он выразил надежду, что общими усилиями удастся сохранить стены и очень важную в историко-художественном отношении западную часть собора.



"Стены в значительной своей части относятся к первоначальному собору 12-го века. Собор строился на протяжении нескольких столетий, но начало строительства относится к 60-м годам 12-го века, и это один из первых готических соборов в мире", - подчеркнул эксперт.