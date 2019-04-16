Катастрофа для всей Европы: жуткий пожар в Нотр-Дам де Пари - ФОТОРЕПОРТАЖ
16 апреля 2019 01:39 1 162
Вечером 15 апреля в Париже начался сильный пожар в соборе Парижской Богоматери.
Небо затянул плотный дым, а с базилики собора вырывались языки пламени. Более 400 пожарных прибыли на место происшествия, однако с трудом могли бороться с огнем. Эксперты заявили, что на восстановление понадобятся десятилетия
На место ЧП также прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, бросивший все свои дела и премьер-министр Эдуар Филипп. Люди выстроившиеся на безопасном расстоянии от собора молились прямо на улице.
Day.Az собрал для читателей последние фотографии пожара, который мировые лидеры назвали катастрофой для всей Европы...
Фото: Reuters, Associated Press, AFP, Getty ImagesСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!