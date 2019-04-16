Вечером 15 апреля в Париже начался сильный пожар в соборе Парижской Богоматери.

Небо затянул плотный дым, а с базилики собора вырывались языки пламени. Более 400 пожарных прибыли на место происшествия, однако с трудом могли бороться с огнем. Эксперты заявили, что на восстановление понадобятся десятилетия

На место ЧП также прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, бросивший все свои дела и премьер-министр Эдуар Филипп. Люди выстроившиеся на безопасном расстоянии от собора молились прямо на улице.

Day.Az собрал для читателей последние фотографии пожара, который мировые лидеры назвали катастрофой для всей Европы...

Фото: Reuters, Associated Press, AFP, Getty Images