Алтарь и алтарный крест собора Парижской Богоматери, где произошел пожар, удалось спасти, заявила мэр Парижа Анн Идальго. Об этом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета Le Parisien.

"Алтарь и его крест сохранены, - заявила глава города. - Все менее ужасно, чем я боялась".

Ранее представитель собора Андре Фино заявил, что все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает.