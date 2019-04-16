Reuters опубликовал фотографии изнутри собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля случился пожар, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно горящую крышу собора, работающих внутри здания пожарных, а также уцелевшие алтарь и алтарный крест.

Пожар в соборе Парижской Богоматери был потушен утром 16 апреля. Огонь уничтожил две трети кровли, шпиль и часы собора. Некоторые реликвии, находящиеся внутри, удалось спасти: в частности, терновый венец, тунику святого Людвига и несколько картин.

Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров. Главный архитектор реставрации Филипп Вильнев заявил, что рабочих во время начала пожара не было на площадке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал французам, что сгоревший в пожаре собор Парижской Богоматери будет восстановлен. По оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет.

Собор Парижской Богоматери - католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.