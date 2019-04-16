В Иерусалиме горит Храмовая гора. Как уточняют местные СМИ, загорелся охранный пункт ВАКФа.

Причина уточняется. К месту прибыли пожарные. Кадры с места опубликованы в Twitter. Возгорание быстро потушили, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Никто не пострадал. Полиция начала расследование.

Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города Иерусалима.

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