Станции метро, наиболее близко расположенные к собору Парижской богоматери, где накануне произошёл пожар, закрыты из соображений безопасности, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Дамы и господа, из соображений безопасности станция Saint-Michel - Notre Dame (ветки В интегрированных в городскую транспортную систему электричек RER), а также станции (ветки 4) Saint-Michel и Cite закрыты", - объявляют в парижской подземке.

Ранее госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в парижском соборе взят под контроль, но "полностью не потушен".