Реликвии, которые удалось спасти от пожара в соборе Парижской Богоматери, перевезли в мэрию столицы Франции. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"По нашей информации, все сохраненные произведения искусства в соборе Нотр-Дам де Пари, перевезены в ночь на вторник в мэрию Парижа", - говорится в сообщении канала. Также отмечается, что во вторник, 16 апреля, художественные ценности будут отправлены в Лувр.

Собор загорелся 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы. Возгорание удалось устранить утром 16 апреля. Предполагаемая причина начала пожара - реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад. Вокруг памятника архитектуры были возведены строительные леса около 100 метров высотой.

По мнению экспертов, восстановление собора может занять от пяти лет до нескольких десятилетий. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари.