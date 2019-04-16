Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушен
16 апреля 2019 11:48 160
Пожар в соборе Парижской Богоматери к настоящему моменту полностью потушен. Об этом сообщил журналистам официальный представитель корпуса пожарных Парижа Габриэль Плюс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нам удалось полностью потушить пожар", - сказал он. Тем не менее, по его словам, пожарные останутся на месте инцидента в течение всего дня на случай скрытых очагов огня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!