Пожар в соборе Парижской Богоматери к настоящему моменту полностью потушен. Об этом сообщил журналистам официальный представитель корпуса пожарных Парижа Габриэль Плюс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам удалось полностью потушить пожар", - сказал он. Тем не менее, по его словам, пожарные останутся на месте инцидента в течение всего дня на случай скрытых очагов огня.