В Испании молния ударила рядом с супружеской парой на вершине горы. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Магда и Марсель Галлардо (Magda и Marcel Gallardo) отправились покорять вершину Монтсени в Каталонских горах. Когда они приступили к восхождению, светило солнце. Через некоторое время сгустились тучи и начался град. Однако супруги уже подошли к вершине слишком близко и решили не возвращаться, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Наверху Галлардо решили запечатлеть себя у креста. В этот момент ударила молния, и супруги упали на землю. Они признались, что не поняли, что с ними произошло, пока не посмотрели видео.

Супруги не пострадали, но признались, что почувствовали запах горелого после удара молнии. Родственники пошутили, что им стоит купить лотерейный билет, пока удача от них не отвернулась.

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