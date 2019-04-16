Пожар в соборе Парижской Богоматери не был предумышленным, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, возгорание произошло случайно, подчеркнул Эйтс.

Храм загорелся в понедельник вечером. Сначала обрушился 96-метровый шпиль, затем часть кровли и часы. С огнем боролись около 400 пожарных, им удалось спасти фасад, каркас, башни и большую часть интерьеров собора. Произведения искусства, алтарь, крест, орган и главная христианская реликвия - терновый венец Христа - также не пострадали.

Как сообщали французские СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами - часть здания закрывали строительные леса. Прокуратура начала расследование в связи с неумышленным причинением ущерба.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее ужасной драмой, поблагодарил пожарных за работу, а также заверил, что собор восстановят.