По меньшей мере 15 человек погибли в результате обрушения двух зданий в Рио-де-Жанейро. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил телеканал Globo.

Спасателям ранним утром во вторник удалось обнаружить тела двух женщин и ребенка. Работы по разбору завалов и поиску еще девяти человек, считающихся пропавшими без вести, продолжаются. 10 пострадавших находятся в городских медучреждениях с травмами различной степени тяжести.

Два шестиэтажных здания обрушились рано утром 12 апреля в неблагополучном районе Музема в западной части Рио-де-Жанейро. По данным местных метеослужб, накануне в этом районе выпало 365 мм осадков.

По факту происшествия, а также незаконного строительства начато следствие. К стройке могут быть причастны криминальные организации.