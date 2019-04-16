Извержение вулкана Асо, который считается одним из самых крупных в Японии, произошла в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Судя по кадрам с установленной рядом с Асо стационарной камеры телеканала NHK, из кратера на несколько десятков метров поднимается белый дым. Местные власти призывают жителей не приближаться к району вулкана. При правительстве Японии также был создан штаб по сбору информации об извержении.

На данный момент не сообщается о каком-либо ущербе или влиянии на авиасообщение.

Асо - один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет 1592 м. Его извержения различной силы фиксируются регулярно.