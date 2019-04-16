Группа компаний L'Oreal и семья Беттанкур-Мейер решили совместно выделить €200 млн на реконструкцию собора Парижской Богоматери. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник пресс-служба L'Oreal.

"Семья Беттанкур-Мейер и группа компаний L'Oreal решили совместно принять участие в реконструкции собора Нотр-Дам и объявить о пожертвовании в размере €100 млн в фонд, который предназначен для восстановления этого символа французского наследия и нашей общей истории. <...> Наряду с этим фонд Bettencourt-Schueller при поддержке семьи Беттанкур-Мейер объявил о пожертвовании в €100 млн на реконструкцию собора", - говорится в сообщении.

Французские власти и бизнесмены уже пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли.