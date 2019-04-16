Компания Apple пожертвует средства на восстановление серьезно пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам де Пари. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в своем Twitter-аккаунте глава корпорации Тим Кук.

"Мы убиты горем вместе с французами и всеми теми по всему миру, для кого Нотр-Дам является символом надежды. Испытываем облегчение, что все в безопасности. Apple пожертвует средства на реконструкцию, чтобы помочь восстановить драгоценное наследие Нотр-Дама для будущих поколений", - заявил Тим Кук в своем Twitter.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, пожар может быть связан с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

Президент России Владимир Путин выразил сочувствие президенту Франции Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с трагическими последствиями пожара в соборе Парижской богоматери и предложил направить во Францию лучших российских специалистов для помощи в восстановлении собора.