Число погибших в результате песчано-пыльной бури и обильных дождей в городе Карачи и его окрестностях на юге Пакистана возросло до 25. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Dawn.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 36 пострадавших.

Основные разрушения пришлись на Карачи и провинцию Пенджаб, где погибли девять человек.

В провинции Хайбер-Пахтунхва мужчина и женщина погибли после обрушения крыши их дома.

Служба морской безопасности сообщила, что девять рыбаков пропали в море из-за непогоды. Позднее пятеро из них были спасены, четверо остаются без вести пропавшими.

Сильная буря началась в районе города Карачи на юге Пакистана в воскресенье ночью и продолжилась в понедельник. В результате сильных порывов ветра были повалены деревья и электрические столбы в некоторых районах города. Ведутся работы по расчистке улиц для возобновления дорожного движения.