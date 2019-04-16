Оказавшиеся на улице рядом с пережившим сильный пожар собором Парижской Богоматери жители города и туристы аплодисментами провожают пожарный расчёт, покидающий территорию у собора. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Автомобиль парижских пожарных на медленной скорости выезжал с оцепленной территории, когда толпа туристов и местных жителей начала аплодировать. Люди также кричали сотрудникам экстренных служб "браво" и слова благодарности.

Движение автомобилей по острову Сите, где находится собор, по-прежнему нарушено: ему препятствуют оцепление и толпы людей. Весь день вокруг собора ходят сотни туристов, журналисты из разных стран мира без остановки выходят в эфир, освещая происходящее. Полицейские регулировщики громкими криками, свистками и командами пытаются регулировать потоки людей, давая возможность проехать машинам и автобусам, однако это удаётся им не без труда.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

Президент России Владимир Путин выразил сочувствие президенту Франции Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с трагическими последствиями пожара в соборе Парижской Богоматери и предложил направить во Францию лучших российских специалистов для помощи в восстановлении собора.