Американская администрация в рамках борьбы с нелегальной миграцией рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении стран, граждане которых превышают сроки нахождения на территории США по краткосрочной визе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник агентство Associated Press (AP), ссылаясь на источники.

По их данным, американские власти рассматривают разные варианты борьбы с нелегалами. Так, например, в их числе продвигаемая президентом США Дональдом Трампом идея закрытия южной границы США. По словам источников AP, обсуждаются и менее радикальные варианты - такие как внесение в миграционное законодательство изменений, направленных на пресечение просрочек по визе.

Агентство отмечает, что сотрудников пограничных служб могут, в свою очередь, обязать проводить более тщательные собеседования с въезжающими на территорию США гражданами других стран, цель которых - выявить, есть ли у них весомые причины не возвращаться на родину. Как вариант давления рассматривается также возможность ограничения денежных переводов лицами, нелегально находящимися в США, а также усиление контроля над использованием ими социальных благ, предназначенных для малообеспеченных слоев общества.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала о том, что в числе стран, граждане которых чаще всего превышают разрешенные сроки нахождения в США по визе, числятся Нигерия, Эритрея, Либерия, Чад и Сьерра-Леоне. В их отношении американские власти рассматривают возможность сокращения законного срока нахождения на территории Соединенных Штатов, а также усложнения процесса получения визы.

9 ноября 2018 года Трамп подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов. В настоящее время на американо-мексиканской границе находятся около 5 тыс. военнослужащих, которые оказывают поддержку пограничным службам США. Белый дом разрешил им применять силу и в случае необходимости защищать сотрудников государственных органов от возможных нападений мигрантов.