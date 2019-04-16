Работающий в Кельнском соборе архитектор Петер Фюссених полагает, что для полного восстановления парижского собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара 15 апреля могут потребоваться десятилетия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Associated Press, ссылаясь на немецкое телевидение.

Отмечается, что восстановительные работы в Кельнском соборе после Второй мировой войны все еще ведутся.

"Совершенно точно, что потребуются годы, возможно, даже десятилетия, пока последние следы ущерба, нанесенного этим ужасным пожаром, не будут полностью убраны", - сказал Фюссених.

По его словам, пожар в Нотр-Даме является "трагедией для европейского измерения".