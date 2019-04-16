Лукашенко заявил о новом уровне отношений Беларуси и Турции
16 апреля 2019 20:25 222
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что между Беларусью и Турцией начался новый уровень отношений. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что Лукашенко сказал об этом, находясь с официальным визитом в Анкаре.
По словам Лукашенко, его сегодняшняя встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стала началом новых отношений между странами.
"Во время переговоров ни по одной теме у нас не было противоречий, по всем проблемам у нас единые взгляды... [Это] новая страница наших отношений и сотрудничества во всех областях", - добавил Лукашенко.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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