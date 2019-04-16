Колокола в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, а затем и по всей Англии прозвонят в знак солидарности с народом Франции, где накануне от пожара значительно пострадал один из символов страны, собор Парижской Богоматери. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявила во вторник премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

"Чтобы подчеркнуть нашу солидарность с Францией и ее народом, все колокола в Вестминстерском аббатстве прозвонят в 17:43 этим вечером, чтобы отметить тот момент, когда вчера начался пожар", - говорится в коммюнике, распространенном канцелярией премьер-министра.

"А позже на этой неделе, в Чистый четверг, колокола будут звонить в церквях и сборах по всей Англии", - добавила Мэй.

"Нотр-Дам - одно из самых красивых зданий в мире, символ Франции и французов, который нежно любят во всем мире. Изображения разрушений, увиденные нами прошлой ночью, были поистине душераздирающими", - сказала Мэй. "Как показали нам вчера быстрые и героические действия тех, кто первыми отреагировал [на пожар], Франция обладает большим профессионализмом в борьбе с подобными чрезвычайными ситуациями. Я воздаю должное пожарным и всем, кто участвовал в этом", - отметила британский премьер.

"В вопросах восстановительных работ французские мастера одни из лучших в мире. В тот момент, когда они готовятся приступить к этой сложной задаче, мы готовы предложить любой опыт и знания Великобритании, которые могут быть для них полезными в предстоящей работе по восстановлению этого замечательного собора", - сказала Мэй. "Президент [Франции Эмманюэль] Макрон пообещал восстановить собор, и я сообщила ему, что Великобритания поддержит эти усилия, чем только сможет", - добавила она.