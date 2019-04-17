Легенда "Манчестер Юнайтед" попал за решетку
17 апреля 2019 08:37 249
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ники Батт, который сейчас является главой клубной академии манкунианцев, арестован по подозрению в нападении на свою жену Шелли Барлоу. Об этом сообщает The Daily Mail.
По данным источника, инцидент произошёл во вторник днём. У женщины был обнаружен порез на руке, но она не нуждалась в госпитализации. В данный момент Батт остаётся под стражей для допроса.
Батт и Барлоу женаты с 2008 года, у них двое детей.
44-летний Батт выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1993 по 2004 год. В составе "дьяволов" хавбек шесть раз становился чемпионом Англии, по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии. В 1999 году он стал победителем Лиги чемпионов. За сборную Англии провёл 39 матчей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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