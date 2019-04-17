Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ники Батт, который сейчас является главой клубной академии манкунианцев, арестован по подозрению в нападении на свою жену Шелли Барлоу. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошёл во вторник днём. У женщины был обнаружен порез на руке, но она не нуждалась в госпитализации. В данный момент Батт остаётся под стражей для допроса.

Батт и Барлоу женаты с 2008 года, у них двое детей.

44-летний Батт выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1993 по 2004 год. В составе "дьяволов" хавбек шесть раз становился чемпионом Англии, по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии. В 1999 году он стал победителем Лиги чемпионов. За сборную Англии провёл 39 матчей.