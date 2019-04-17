Разлив нефти произошел на крупном трубопроводе в Колумбии после атаки, предположительно, повстанцев Армии национального освобождения (ELN), около 25 тысяч человек на северо-востоке страны испытывают проблемы с водоснабжением. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило издание Jornada.

Водоснабжение было приостановлено в муниципалитете Тибу рядом с границей с Венесуэлой после появления информации о попадании нефти в реку в связи с атакой на трубопровод Каньо-Лимон Ковенас (Cano-Limon Covenas). Местные власти активировали план действий в чрезвычайных ситуациях.

Данных о масштабе разлива пока нет. При этом подача воды может быть восстановлена в течение примерно 20 дней, отмечает издание.

Как заявил министр обороны Колумбии Гильермо Ботеро, ответственными за атаку на нефтепровод, по всей видимости, являются члены ELN. Это 14-е нападение на нефтепровод с начала года и второе за последние четыре дня.

Система нефтетранспортировки в Колумбии периодически становится предметом атак повстанцев, ведущих борьбу с властями страны. Трубопровод Каньо-Лимон Ковенас протяженностью 780 километров транспортирует до 210 тысяч баррелей нефти в сутки от нефтяных месторождений, разрабатываемых Occidental Petroleum, к порту Ковенас.