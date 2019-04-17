У двухлетней жительницы американского штата Орегон нашли десять опухолей в глазу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет портал Survivor, ссылаясь на мать ребенка Элли Смит.

По словам женщины, это произошло в 2016 году. Она поняла, что с правым глазом ее дочери что-то не так, когда сфотографировала ее со вспышкой: на снимке ее глаз "странно отсвечивал". После этого женщина обратилась к врачам, которые выяснили, что у ребенка была ретинобластома - редкая форма злокачественного образования в глазу.

Мать с дочерью отправились за четыре тысячи километров от дома в офтальмологический центр в Филадельфии, где ребенку насчитали десять опухолей в самом глазу и на зрительном нерве. По настоянию врачей глаз удалили уже на следующее утро - это был 16-й день после того, как Смит заметила свечение на фотографии.

По словам матери, курс лечения оказался успешным, сейчас девочке пять лет, и она полностью привыкла к протезу.