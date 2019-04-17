Пожарная служба города Колумбус разместила в Facebook фотографии, сделанные с беспилотника, на которых видна понтонная лодка, частично нависающая над краем плотины Тернер Шоалс, на озере Адгер, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Представители службы спасения заявили, что погодные условия не позволяют им переместить плавсредство, на котором нет людей.

Пожарная служба города Колумбус разместила в Facebook фотографии, сделанные с беспилотника, на которых видна понтонная лодка, частично нависающая над краем плотины Тернер Шоалс, на озере Адгер. Представители службы спасения заявили, что погодные условия не позволяют им переместить плавсредство, на котором нет людей.

В управлении по чрезвычайным ситуациям округа Полк заявили, что лодка была пустой, когда из-за штормовой погоды, в прошлое воскресенье ночью она оказалась на краю плотины.

лько спустя несколько дней, спасателям удалось взять на буксир уплывшее судно и переместить его в безопасное место. Операция по транспортировке понтонной лодки была запечатлена с беспилотника.

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