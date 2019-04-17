Грузовик, оставленный на уклоне дороги, скатился задним ходом по дороге и, сломав две пальмы, чуть не перевернулся, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Водитель бросился догонять своё неуправляемое транспортное средство, которое изменило неконтролируемый маршрут следования и проломило витрину торгового заведения, после чего водитель занял своё место в кабине грузовика, перекрывшего дорогу для движения.

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